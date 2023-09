A Oropa il torneo di Pickleball: lo sport di grandi sportivi e imprenditori.

L'ASD Oropa Outdoor propone una versione sull'erba dello sport che sta spopolando in America: il Pickleball, lo sport promosso da grandi sportivi come LeBron James e imprenditori come Bill Gates.

Il programma sarà il seguente:

– ore 10:00 ritrovo presso Polisportivo in piazzale Busancano;

– ore 10:30 inizio torneo singolo;

– ore 12:30 sospensione per pranzo (sarà a disposizione il servizio di panini caldi con salamelle, amburgher, hot-dog, verdure varie);

– ore 14:00 finali torneo;

– ore 15:00 torneo di doppio a baraonda aperto a tutti;

– ore 17:00 premiazione tornei con premi offerti dai partner.

Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto al Liceo G. e Q. Sella sezione Artistico per lo sviluppo del Progetto Troll: il villaggio incantato.