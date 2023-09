A Biella arriva la Stracada, ecco i provvedimenti viabilistici

In occasione dell’edizione numero 44 della manifestazione podistica, non competitiva, in notturna, denominata “LA STRACADA” in programma sabato 16 settembre 2023 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18.00 alle ore 23.00 del giorno 16 settembre 2023, in corso 53° Fanteria, nel tratto compreso tra viale Macallè e via Valle D’Aosta.

Inoltre sarà istituita, se necessaria, la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati e mezzi di soccorso in emergenza, dalle ore 19.00 fino a cessata necessità, nelle seguenti vie o tratti di strada, oggetto della partenza della manifestazione: viale Macallè, nel tratto compreso tra via Macchieraldo e via F.lli Rosselli; via F.lli Rosselli, nel tratto compreso tra via Macallè e via Ivrea; via Ivrea, tratto intercluso tra via Rosselli e via Mentegazzi; via Mentegazzi; c.so del Piazzo; p.zza Cisterna; p.zza Cucco; via Avogadro; via Ramella Germanin; p.zza Battiani; via Marocchetti; costa di Riva; via Serralunga, nel tratto compreso tra costa di Riva e via Marconi; via Marconi, nel tratto compreso tra via Serralunga e via della Repubblica; via della Repubblica, nel tratto compreso tra via Marconi e via Alighieri; via Alighieri, nel tratto compreso tra via Repubblica e via Italia; via Italia, nel tratto compreso tra via Alighieri e viale Matteotti; p.zza Vittorio Veneto Est; via Torino; p.zza Adua; via Cottolengo, nel tratto compreso tra P.zza Adua, e via Valle D’Aosta; via Valle D’Aosta; corso 53° Fanteria; viale Macallè; Stadio Lamarmora (arrivo).