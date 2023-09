FISAR Biella, a fine mese una degustazione di spumanti con il Consorzio Alta Langa al Relais Santo Stefano

Fisar Delegazione di Biella, in sinergia con il Consorzio Alta Langa, propone una degustazione con approfondimento culturale “Alta Langa: Eleganza Piemontese”, dedicata allo spumante che sta acquisendo sempre più estimatori per la sua ricercata qualità. L'evento avrà luogo sabato 30 settembre presso il Relais Santo Stefano di Sandigliano (via Giuseppe Garibaldi 5) alle ore 20,30.

Sei spumanti M.C. - selezionati tra i circa 70 produttori - per comprendere e assaporare tutte le espressioni di questo vino, presentati dal Direttore del Consorzio Alta Langa dott. Paolo Rossino ed accompagnati con abbinamenti selti dal gruppo degustazione di FISAR Biella.Verranno degustati: Roberto Garbarino “Il viaggio” Alta Langa 2019 extra brut, Cascina Cerutti “Cuvée Enrica Cerutti” Alta Langa 2019 brut, Colombo “Rosé” Alta Langa 2018 brut, Gancia “Cuvée 36 mesi rosé” Alta Langa 2018 brut, Giulio Cocchi “Pas Dosé Blanc de Noirs” Alta Langa Riserva 2016 zero (magnum) 60 mesi e Ettore Germano “Blanc de Blanc” Alta Langa Riserva 2015 zero (magnum) 65 mesi.

Il costo è di € 43 per i non soci e di € 37 per i soci FISAR. Il termine ultimo per la prenotazione è sabato 23 settembre, dichiarando al momento della prenotazione eventuali intolleranze o allergie.

Per info e prenotazioni: Cell. 333 6337596 (Segretario T.W. Caramel)