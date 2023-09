L’élite dell’occhialeria mondiale a Biella per festeggiare i 20 anni di Otticanet, eccellenza digitale globale nel mondo dell’eyewear

Giovedì 14 Settembre l’élite dell’occhialeria mondiale sarà a Biella per partecipare ad un evento privato e festeggiare i 20 anni di storia dell’azienda.

LA STORIA

La storia di Otticanet nasce da una visionaria intuizione dei due titolari, Massimiliano Vercellino e Nicola Piccolo.

Massimiliano vive a Biella e Nicola a Vicenza quando si incontrano a Milano, negli anni novanta, per frequentare gli studi di Optometria.

Una storia di grande passione per l’occhialeria che viene tramandata da generazioni infatti nel 1969 il signor Dionisio, papà di Nicola, aveva già aperto il suo primo negozio di ottica a Vicenza e nel 1958 lo aveva fatto anche a Biella il signor Giovanni, nonno di Massimiliano.

Il loro primo progetto insieme nasce nel 1998 con l’apertura di un punto di vendita ottico nel nuovo centro commerciale di Biella.

L’INTUIZIONE

Il nuovo millennio è il momento storico in cui nascono i primi siti internet e un giorno, mentre Massimiliano è all’ascolto di una radio nazionale, resta piacevolmente colpito da un intervento in cui si parla di nuove tematiche legate al mondo del web.

Dopo un breve confronto con Nicola nasce nel 2003 l’idea di acquistare un dominio e di realizzare il sito e-commerce Otticanet.

L’inizio non è stato semplice perchè gli strumenti a disposizione erano pochi e anche i fornitori non erano ancora pronti a supportare le richieste. Basti pensare che le prime foto degli articoli che dovevano essere venduti online venivano scattate internamente tramite fotografi professionisti.

LE COLLABORAZIONI

Nel 2003 inizia la collaborazione con 3W New Media, una local web agency, e da qui il grande salto di qualità che porta i 4 ordini del mese di Gennaio a trasformarsi in 568 nel mese di Dicembre dello stesso anno.

Il contributo di Banca Sella è stato fondamentale perchè grazie alla loro esperienza hanno supportato fin dall’inizio l’azienda nei pagamenti digitali e nello specifico l’attuale collaborazione con Axerve oggi fornisce ad Otticanet un’expertise, che va oltre la gestione dei pagamenti, perchè è in grado di anticipare le esigenze di mercato.

Nel 2004 dal confezionare i pacchi nel punto vendita Spazio Visione si passa ad un nuovo ufficio e a nuove assunzioni per il call center in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola che supporta telefonicamente e via mail i clienti che acquistano sul sito.

Nel 2006 nasce Star srl, società commerciale, e oltre ad Otticanet acquisisce altri punti vendita - due a Biella, uno a Vercelli in partecipazione e due a Vicenza - per i quali si decide di abbracciare la filosofia del mondo di VisionOttica.

Nel 2007 la logistica viene affidata ad Autotrasporti e Logistica Delledonne, una realtà locale che ancora oggi supporta Otticanet nella vendita online con servizi modulati, basati su un interscambio attivo di informazioni circa lo stato degli ordini e le quantità di magazzino che garantiscono spedizioni rapide e puntuali in tutto il mondo.

I PIONIERI DELL’ECOMMERCE

Oggi Otticanet vanta una lunga e profonda collaborazione con tutte le major del settore che parteciperanno all’evento e questo la porta ad avere nel proprio portfolio gli articoli luxury eyewear delle grandi maison di moda e dei marchi indipendenti più interessanti del panorama mondiale.

Dal 2003 ad oggi Otticanet ha superato 1 milione di pezzi venduti e spedito in oltre 100 paesi.

VISION

Credendo fermamente in un futuro sempre più digitalizzato, l'obiettivo che si prefigge Otticanet nel divenire è quello di attuare strategie di marketing basate sul maggiore coinvolgimento dei clienti nella fase di acquisto dei prodotti, garantendo così un’esperienza di shopping altamente personalizzata e di alta qualità che si avvicini il più possibile ad una vendita in store.