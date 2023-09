Tex Band a favore del Santa Margherita: un evento benefico per la nefrologia infantile.

Il 16 settembre 2023, alle ore 21:00, presso il Teatro comunale di Cossato, gli “Amici della Solidarietà” organizzano, con il Patrocinio del Comune di Cossato e dell'AIDO Biellese, una serata a scopo benefico.

L'entrata sarà libera e le donazioni raccolte saranno devolute a favore del “Reparto di Nefrologia Infantile dell'Ospedale Regina Margherita” di Torino.

Il reparto si occupa delle malattie renali e dei trapianti per i bambini e molti bambini della zona Biellese sono stati accolti dalla struttura.

Presente alla serata saranno il Prof. Bruno Gianolio, Direttore del reparto di nefrologia Infantile del Regina Margherita, il sindaco di Cossato, Enrico Moggio ed il Dott. Mauro Berto, ex Primario di Nefrologia dell’ospedale di Biella e Presidente AIDO Area Biellese, oltre ad altre autorità.

Ad intrattenere il Pubblico presente sarà La “Tex Band “gruppo da anni sulla scena Italiana ed Estera della musica Country/Country Rock, che ringraziamo per essersi resi disponibili per questo evento.

Il gruppo si esibisce ogni anno con un centinaio di date e da quest'anno allarga la propria presenza in Europa, fra cui la prestigiosa data del “Country Music di Santa Susanna” in Spagna.

La Band è composta da:

Massimo Taccuso, Frontman del gruppo, cantante e chitarrista acustico/elettrico, con esperienze nei gruppi Ternnessee River-B Side Band-Fase Rem e una Tournee con Bobby Solo, come chitarrista.

Maurizio Rizzi, bassista dall'inconfondibile stile Country, con esperienze anche nelle band B Side Band e Kitty Combo.

Gabriele Fianco, batterista, specializzato nella musica Country come pochi, con experienze nelle band Kitty combo, Larry Band, Tennessee River. Lavora anche come sessionista di percussioni in varie band.

Andrea Cesone, chitarrista solista e cori. Dopo varie esperienze in gruppi diversi dal Country (Purpendicular tributo Deep Purple-Shades of Candles, tributo Nightwish-Andrea Cesone Trio) passa al Country,dove ha suonato con Country Zone- Four Donkeys e attualmente suona con i Dobro Country Band, Half Blood e Tex Band, oltre a numerose apparizioni come guest, sia in Italia che in Europa.

Ha al suo attivo 7 CD, oltre a numerosi video.

Ideatore della “Chitarra Americana”, volumi sulla specializzazione della chitarra nel Country/Rock.

Proprio a fine 2022, un suo brano “Twang Tales” (inserito ora nel CD della Tex Band) vince il premio della FPCM Country Music Europea in Olanda, come miglior strumentale dell’anno, e con l'americano Lonnie Dale vince il premio per la miglior Cover (Mama Tried di Merle Haggard).

Potete avere maggiori notizie sui siti Tex Country Band e Andrea Cesone, dove troverete vari video di concerti e video con artisti internazionali.

Vi attendiamo numerosi per questa serata di musica, con uno scopo finale di grande sensibilità.