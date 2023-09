Una ricca settimana di eventi per l'Associazione Storie di Piazza: teatro e interpretazioni

Un ricco fine settimana con diversi progetti attivi, quello proposto dall’Associazione Storie di Piazza APS. A partire dal 16 settembre con Memoria d’annata 2023, di Anteo impresa sociale, sul tema del cibo, nella RSA di Occhieppo. Il 17 settembre alle 16, duplice appuntamento: il primo con Amici della lana e il progetto Woolscape a Miagliano, e alla stessa ora al Museo del Bramaterra, di Sostegno, per la Rete Museale Biellese il progetto Storie Biellesi con Storie di gnomi e di fate.

Iniziamo con il primo appuntamento di sabato 16 settembre con Spaghetti a Detroit per il progetto Memoria d’annata 2023. Lo spettacolo, che vede il coinvolgimento dei degenti, affronta il tema del cibo quale elemento della memoria non solo capace di soddisfare le necessità fisiologiche della sopravvivenza, ma risorsa dai molteplici significati: identitaria, affettiva, consolatoria, epocale. Il titolo Spaghetti a Detroit richiama un noto brano musicale e verrà messo in scena il 16 settembre alle 15:30 a Occhieppo nella Casa di Riposo Pozzo Ametis e al Belletti Bona il 23 settembre sempre alla stessa ora. Prenotazione obbligatoria 345 278 1862. Con questo progetto Storie di piazza svolge una funzione di Teatro di Comunità all’interno dei luoghi di cura, raccogliendo, grazie a Martina Laganà antropologa e ricercatrice e alla collaborazione con Francesco Logoteta, teatroterapeuta, narrazioni e testimonianze degli ospiti delle strutture che vengono sollecitate durante laboratori di reminiscenza e narrazione collettiva, testi raccolti che diventano materiale drammaturgico delle performance.

L’ispirazione per questo nuovo allestimento teatral-musicale è stata data dal libro Il sapore dei ricordi, ricette della memoria, creato da Anteo. Manuela Tamietti, regista, con la complicità degli attori: Noemi Garbo, Davide Ingannamorte, Francesco Logoteta, Franco Marassi, Veronica Morelli, Maurizia Mosca, Luisa Trompetto. metterà in scena alcune pagine del libro, partendo però dalla privazione subita da alcuni degenti durante la seconda guerra mondiale, per arrivare ai sapori della minestra salvifica della mensa nelle fabbriche, l’esplorazione dei sapori genuini dei prodotti della terra o quelli specifici della montagna con alcuni ricordi di scorpacciate di mirtilli o di panna rubata dai paioli di quando si era bambini. Non mancherà la musica con il rifacimento di alcune note canzoni d’epoca con l’accompagnamento all’arpa di Elena Straudi. Costumi di Laura Rossi con il supporto di Veronica Morellini. Testi di autori vari

Il 17 settembre alle 16, il progetto Woolscape a Miagliano sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, ci vedrà protagonisti con la visita teatralizzata che vedrà interpreti due donne: Noemi Garbo attrice e cantante e Elena Straudi, arpista. Le due artiste replicheranno Amore e fame sul sentiero delle sirene presentato a luglio. A seguire visita alla mostra Storie di pecore e di lana e presentazione del videoclip My Wool di Simona Colonna.

L’ultimo appuntamento del 17 settembre è un evento dedicato alle famiglie e verrà presentato al Museo del Bramaterra di Sostegno alle 16: Storie di gnomi e di fate con Davide Ingannamorte, Monica Rubin Barazza, Franco Marassi, Veronica Morellini, Sonia Rondi, Luisa Trompetto e Luciano Tomasoni. Storie Biellesi è un progetto sostenuto da Fondazione CR Biella e Fondazione CR Torino. Il secondo appuntamento al Museo di Sostegno, per Storie di Piazza avviene dopo il grande successo dello spettacolo dedicato al vino presentato il 18 giugno e vedrà la compagnia alle prese con un percorso teatrale dedicato interamente alle famiglie.

Gli gnomi e le fate faranno sorridere e divertire, dopo la bellissima avventura dello GnomoFestival di Miagliano, ma questa volta saranno in altra versione, con l’obiettivo di allietare grandi e piccini, in un percorso che si snoderà dal Museo del Bramaterra verso la strada sterrata che porta alle vigne. Si consiglia un abbigliamento comodo.