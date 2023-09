La cultura è di casa a Gaglianico, presentato il romanzo di Alessia Zuppicchiatti

Il comune di Gaglianico strizza l’occhio alla cultura con una serie di eventi a calendario. Il debutto, proprio ieri sera, con la presentazione il mio nuovo libro, il Romanzo “Diario di una donna in rinascita”. Una storia d’amore, carica di emozioni. Alla presentazione dell’11 settembre, in un dialogo con la presentatrice Paola Mercandino, ho avuto piacere di coinvolgere il pubblico presente raccontando i segreti dietro la creazione di questo romanzo. “C’è bisogno di emozioni, e di storie a lieto fine, e in questo romanzo ce la metterò tutta, vi assicuro”.

“Diario di una donna in rinascita” è una storia di trasporto emotivo, grinta e determinazione, è l’opera ideale per tutti i lettori che desiderano un’avventura coinvolgente, arricchita da lacrime e momenti di profonda riflessione. E’ stata una vera e propria ondata di affetto quella di cui mi sono sentita sommersa , e come spesso fanno le onde, provocano altre onde, che ritornano. Così l’onda è partita da me ed è stata presentata dalla bravissima Paola Mercandino, e da quel magnifico palco abbiamo raccontato la storia di Adele con la sua rinascita.

Si sono fatte le 11 di sera, la presentazione era terminata, ma si poteva sentire ancora nell’aria la voglia di restare, di non andarsene, di parlare ancora, di ascoltare ancora un po’, di condividere l’impresa di seminare bellezza. Grazie al pubblico presente per averci donato la vostra presenza e la bellezza del vostro affetto. Ringrazio il Comune di Gaglianico, il Sindaco Paolo Maggia e l’Assessore alla Cultura Mario De Nile .