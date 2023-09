“I colori della felicità” a Spazio Cultura a settembre con Fondazione Clelio Angelino

Verrà inaugurata venerdì 15 settembre alle 18.00 a Spazio Cultura la mostra “I colori della felicità” a cura della Fondazione Clelio Angelino. Il progetto metterà in mostra i lavori di arteterapia dei bambini che frequentano i corsi presso la nuova sede della Fondazione Clelio Angelino in via Losana, 4 a Biella e resterà esposto fino al 1° ottobre. “La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella collabora da anni con la Fondazione Angelino per offrire ai bimbi, in particolare quelli con problematiche oncologiche ma non solo, uno spazio di creatività che migliori la qualità della loro vita e quella delle loro famiglie.

Oggi questa mostra è l’occasione per scoprire la bellezza e la gioia dei loro lavori perché l’arte, soprattutto quella dei più piccoli, è sempre una fonte potente di vitalità” commenta il Presidente Michele Colombo. Renata Zegna Schneider, Presidente di Fondazione Clelio Angelino, ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, per aver dato la possibilità di realizzare questa mostra. “I nostri bambini hanno elaborato il tema della felicità da diversi mesi, realizzando i loro lavori liberi di usare la propria creatività e senza l’intervento degli operatori. Il risultato, come avrete la possibilità di vedere nella mostra, è un tripudio di colori e di gioia, che ci rende orgogliosi dell’ attività svolta in questi anni. LaborARTE riprenderà i propri laboratori nel mese di ottobre presso la sede di Biella in via Losana riproponendo la formula ormai collaudata in questi anni che unisce creatività e divertimento”.

LaborARTE è un progetto della Fondazione Angelino in cui le attività artistiche sono finalizzate al miglioramento del benessere del bambino, lo aiutano a trovare il proprio equilibrio e a rafforzare la propria interiorità dell’autostima e della capacità di affrontare situazioni difficili, consentendo di entrare in contatto con il proprio mondo interiore. Il progetto intende fornire ai bambini gli strumenti necessari a capire l’importanza del colore, del teatro d’espressione, della musica e della musica elettronica, temi trattati durante i laboratori. Nei laboratori artistico-ludici si apprende a osservare, ad ascoltare, a muoversi, a sentire, a pensare in modo più consapevole di prima, arrivando a un miglioramento interiore e nel rapporto con l’esterno. Artisti, terapeuti ed educatori realizzano una realtà fatta di Arte, Immaginazione e Creatività.

I bambini sono liberi di scegliere la forma pittorica che più sentono loro in quel momento e hanno la possibilità di canalizzare l’esperienza artistica in modo da costruire un ponte reale tra il loro interno/esterno, tra conscio e inconscio. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino al 1° ottobre con i seguenti orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 – sabato e domenica 16.00-19.00. La mostra sarà anche l’occasione per scoprire le tecniche artistiche utilizzate da LaborARTE e nelle giornate del 16, 23 e 30 settembre si terranno presso lo Spazio Cultura dei laboratori d’arte a partecipazione gratuita per bambini dai 5 ai 10 anni (massimo 6 partecipanti).