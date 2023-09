Biella, la rassegna musicale "Ad Maiorem Dei Gloriam": la 36° edizione.

In occasione della 36a edizione della Rassegna “Ad Maiorem Dei Gloriam”, i Padri dell’Oratorio di San Filippo di Biella invitano tutti a una serie di concerti ad alto livello, con la proposta dell’Oratorio in musica, che realizza la Rassegna con tre eventi organistici di alta qualità, con un appuntamento ormai tradizionale per la vigilia di Tutti i Santi e con un altro atteso evento per il giorno dell’Immacolata, con il coinvolgimento della Banda Cittadina “Verdi”.

La trentaseiesima edizione della rassegna offrirà un ascolto dal vivo di brani eccellenti, proposti dai migliori interpreti del momento. La Rassegna inizierà nella Chiesa di San Filippo in Biella, sabato 16 Settembre, alle 21:00, con la prima serata di Oratorio in musica, grazie all’esibizione dell’ensemble di voci guidato dalla soprano, Simona Carando e dal tenore, Alberto Tacca, accompagnati all’organo da Angelo Comotto, che eseguirà anche brani solistici. Un’ora di coinvolgimento spirituale attraverso un programma di grande livello, con musiche di J. S. Bach, W.A. Mozart, L. Perosi e P. Magri.

L'indimenticabile Pietro Magri sarà al centro anche del secondo appuntamento, dedicato proprio al sacerdote compositore, nel centocinquantesimo anniversario della sua nascita. Il 23 settembre, infatti, secondo sabato della rassegna, si esibirà il noto e virtuoso esecutore, maestro Manuele Barale, che alla tastiera dell'organo Bianchi in San Filippo onorerà la memoria del grande sacerdote musicista: un'ora di brani scelti, composti dal sacerdote ferrarese, innamorato di Oropa e del Biellese.

Gli altri eventi della rassegna contemplano, sabato 21 Ottobre, alle ore 21:00 sempre nella Chiesa di San Filippo, un’altra eccellente proposta musicale organistica, proponendo al pubblico il celebre esecutore Massimo Gabba nel concerto per organo, con musiche di Bach, Mendelssohn, Capocci e Petrali.

Martedì 31 Ottobre, alle ore 21:00, nella Chiesa di San Filippo, la tradizionale serata dedicata a Tutti i Santi e ai Defunti, avrà come protagonisti, in un duo di eccezione, il talento europeo Martino Colombo al violino, accompagnato dall’altrettanto talentuoso pianista Daniele Lasta, in una serata vivacissima che illustrerà un confronto in musica, tra la satirica espressione degli spiriti di Halloween e la grande tradizione dello Spirito della fede cristiana, in alcuni brani di musica ispirata.

In appendice alla Rassegna, un appuntamento oramai atteso è l’esibizione della Banda “Verdi” nel tradizionale Concerto dell’Immacolata, venerdì 8 Dicembre.

La proposta musicale della Rassegna “AD MAIOREM DEI GLORIAM”, a partire dal restauro eseguito nel 1988 dell’Organo Bianchi (anno di costruzione 1864), presente nella Chiesa di San Filippo, si è trasformata in un vero evento annuale, andato affermandosi, anno dopo anno, sempre più nel panorama biellese della musica classica, come rassegna di punta nell’ambito della musica sacra.

I Padri dell’Oratorio desiderano vivamente, in questa importante serie di concerti, avere la presenza degli Amici dell’Oratorio, presso la Chiesa dei Padri, per condividere il clima di Oratorio musicale, così come desiderato nel pensiero concepito da San Filippo Neri.