Dal Nord Ovest - Rompe il vetro di un'auto della Municipale e minaccia un agente, arrestato 52enne

Lunedì 11 settembre, nel primo pomeriggio, in prossimità di piazza Gramsci a Verbania, gli agenti della Polizia Locale di Verbania hanno notato un uomo riverso al suolo supino, sulla sede stradale, e si sono avvicinati per prestargli soccorso. L'uomo, riverso a terra e palesemente in stato di ubriachezza, è stato da subito riconosciuto dagli operatori intervenuti in quanto noto per i suoi trascorsi con la giustizia.

Un 52enne con numerosissimi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona, soprattutto verso operatori delle forze dell'ordine iniziati dal lontano 1994. L'uomo improvvisamente si è alzato barcollando e si è diretto verso uno degli agenti che ha trovato riparo all'interno dell'autovettura di sevizio. Il 52enne, più alterato e aggressivo che mai, ha colpito con una gomitata il vetro frantumandolo e minacciando l'agente.

Subito dopo, sul posto sono giunte le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Il personale della Sezione Volante della Questura ha cercato, immediatamente, di far ragionare il soggetto, ma nonostante i vari tentativi, lo stesso alternava momenti di tranquillità a momenti di aggressività e duranti quest'ultimi veniva contro gli stessi operatori con fare minaccioso.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno ammanettato con non poca fatica il 52enne che cercava si sottrarsi all'ammanettamento. Oggi, al termine dell'udienza, l'arresto è stato convalidato e il soggetto è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia.