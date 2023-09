Uomo accusa malore in casa, attimi di preoccupazione a Cossato (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione a Cossato, dove un uomo, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe accusato un malore all'interno del suo appartamento. A dare l'allarme la vicina di casa. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, 12 settembre, in una palazzina del paese.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella che, con l'ausilio dell'autoscala, sono riusciti a raggiungere il piano del residente, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.