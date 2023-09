Distrutta dalle fiamme l'abitazione di Andorno, si indaga sulle cause (Foto e video Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Aggiornamento 12 settembre

È stato domato nella notte di oggi, 12 settembre, il devastante incendio che ha completamente distrutto un'abitazione di Andorno Micca.

Sul posto, oltre al personale AIB e ai Carabinieri, le squadre dei Vigili di Fuoco di Biella, Ponzone e Cossato per le operazioni di spegnimento, smassamento e bonifica. Questa mattina inizieranno gli accertamenti e le verifiche del caso per stabilire le cause del rogo.

Il fatto

Sono in corso in questo momento, alle 22, le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato in una casa a Narteggio, nel bosco, che le fiamme stanno completamente divorando. In salvo i cani della proprietà ma già distrutto l'edificio e l'attrezzatura.

Il luogo non è agevole da raggiungere con mezzi grandi e i Vigili del Fuoco stanno lavorando velocemente per contenere le fiamme e per evitare che l'incendio si propaghi nel bosco. Anche i volontari AIB in supporto per il rifornimento d'acqua con mezzi piccoli. Sul posto presenti anche i Carabinieri