Biella, anziana investita da un'auto in via Lamarmora: è all'ospedale in codice giallo (foto di repertorio)

Non sono note, al momento, le condizioni di salute dell'anziana investita sulle strisce pedonali da un'auto. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 di oggi, 12 settembre, in via Lamarmora, a Biella.

La donna è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.