Storie e curiosità dei Carrettieri con il Macchie, arriva il 3° appuntamento

Il terzo incontro di “Carrettieri, storie e curiosità”, organizzato dall’Associazione Carrettieri di Vigliano Biellese, si terrà giovedì 14 settembre, dalle ore 21:00, alle 22:15.

“C’erano una volta (…e ci sono ancora!)” per ripercorrere la storia, in compagnia degli esperti che narreranno le vicende del più e meno recente passato.

Sarà possibili partecipare alla serata presso la sede dei Carrettieri di Vigliano Biellese (Via per Chiavazza, 49), per immergersi in un mondo storicamente vicino, ma lontano dalla nostra quotidianità, per far vivere in noi uno spirito “antico” da preservare.

Per l’ultimo appuntamento della serie, i posti saranno limitati ed è consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni: 333.266.2599.