Salussola, donato un pianoforte alla parrocchia

Un pianoforte di notevole valore economico è stato donato, nei giorni scorsi, alla parrocchia di Salussola. A regalare l’importante strumento musicale: la Diocesi, la Cooperativa Sociale Integrazione Biellese e il Cottolengo. La consegna è avvenuta alla presenza del vescovo Roberto Farinella, di Ivo Manavella per la cooperativa e del sindaco Manuela Chioda.

In pratica i tre gruppi avevano ricevuto un’eredità da parte di don Pier Angelo Tesa, deceduto nel maggio del 2016. Nella donazione era anche compreso un pianoforte di pregio, ma in cattive condizioni. A farsi carico dell’operazione di restauro, affidata a professionisti del settore, don Lodovico De Bernardi. La cerimonia è avvenuta in un contesto di grande solidarietà e con un vero e proprio concerto musicale, cui hanno partecipato residenti, parrocchiani e ospiti delle nostre strutture.