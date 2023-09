In occasione di GnomiCon un interessante laboratorio di fumetto con Daniele Statella

Il Festival del fumetto “Nuvolosa”, organizzato ogni anno dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella, ufficio Informagiovani, in collaborazione con l’associazione culturale Creativecomics e il concorso ad esso collegato, a cui partecipano centinaia di giovani fumettisti inediti da tutta Italia, è giunto ormai alla sesta edizione grazie anche al sostegno di numerosi partner del territorio.

E' intenzione di questa Amministrazione promuovere la nuova edizione di Nuvolosa che si realizzerà tra settembre 2023 e marzo 2024, insieme a tutti gli eventi collaterali del Festival (laboratori, esposizioni, partecipazioni ad altri festival e fiere sul territorio regionale e nazionale). Proprio in questo senso il biellesissimo festival del fumetto non poteva mancare domenica 10 settembre 2023 nel centro di Biella all’evento “Gnomi-Con”, organizzato da Dadogiallo Club e da Confesercenti del Biellese, che hanno coinvolto più realtà territoriali con lo scopo di far conoscere il mondo dei giochi da tavolo e di ruolo dei fumetti.

In piazza Fiume era presente lo stand Nuvolosa con diversi disegnatori con l'associazione Creativecomics: erano presenti tra gli altri Alfredo J. Sasso, Gloria Meluzzi, Andrea Osella, Luca Bonardi, Simone Garizio e Pietro Gandolfi. Nella sede dell'Informagiovani invece era stata allestita per l'occasione un'esposizione delle tavole dei vincitori delle passate edizioni del Premio Nuvolosa. Non solo, ma grazie al direttore artistico di Nuvolosa, nonchè disegnatore della Bonelli Daniele Statella, si è tenuto un laboratorio gratuito di fumetto per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni. Con la sua immancabile simpatia e bravura Statella ha esposto le basi dell'arte del fumetto ai numerosi partecipanti.