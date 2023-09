Candelo, il sindaco Gelone in visita nelle scuole all'inizio del nuovo anno

“Un piccolo saluto a bambini e ragazzi che iniziano l'avventura di un nuovo anno scolastico a Candelo. Un augurio davvero speciale a tutti loro, così come al dirigente, ad insegnanti e personale tutto. E, come sempre, non voglio limitarmi solo alle parole perché amministrare significa soprattutto agire in concreto per la comunità: ad accogliere i bambini sono stati anche i lavori che abbiamo svolto, per migliorare scuole e sicurezza, ad esempio, tra le tante cose, anche i nuovi colorati e simpatici salvapedoni che abbiamo recentemente installato”. Lo scrive il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico.