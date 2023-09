Granfondo del Penice: la 7° e ultima tappa di Coppa Piemonte si terrà a Varzi (PV)

Sugli appennini, lungo i pendii del monte Penice, il pittoresco borgo di Varzi ospita un emozionante evento ciclistico: la 7a e ultima tappa di Coppa Piemonte Drali. La Granfondo del Penice sostenuta dal Presidente dell’ASD Sant’Angelo Edilferramenta, Vittorio Ferrante, propone di valorizzare i suggestivi territori montani dell’Oltrepò, offrendo due differenti tracciati: un percorso lungo, di 128 km, con dislivello di 2600 m e uno medio da 89 km, con 1675 m di dislivello.

La nota gara ciclistica si disputerà domenica 17 settembre, a Varzi e un’attenzione particolare verrà riservata all’accoglienza dei partecipanti: ricchi pacchi gara, agevolazioni presso le strutture e parcheggio sorvegliato.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti il via verrà dato “in volo” e la partenza verrà situata a un km dalle griglie, poco prima di Varzi. I corridori dovranno affrontare una sfida impegnativa che li vedrà competere con il Passo del Penice, a 15 km dal via, ma con 700 m di dislivello. Dopo un’ampia discesa, supportata dalle ottime condizioni della strada, il percorso devierà verso sinistra, per ritornare in provincia di Pavia, per procedere in direzione Romagnese. Giunti in Val Tidone, i partecipanti inizieranno l’ascesa per il Piccolo Stelvio, che li condurrà a una rapida discesa, verso la Diga del Molato, dove i percorsi si divideranno.

La Granfondo continuerà verso il Passo delle Tre Strade, dal versante Romagnese, mentre il percorso più breve passerà per Valverde. Raggiunto il passo, i granfondisti sfioreranno Varzi per affrontare l’ultima salita impegnativa verso Pietravigna e dirigersi nuovamente a Valverde, ricongiungendosi con la mediofondo.

L’ultimo tratto in comune prevede l’imbocco della Val Nizza e una discesa che attraverserà Sant’Albano, per proseguire in Valle Staffora e raggiungere Varzi, affrontando il rettilineo finale.

Dopo la corsa, i ciclisti potranno godere di un pranzo all'interno delle strutture della Fiera e avranno a disposizione un parcheggio custodito e gratuito, per le loro biciclette.

Per chi provenisse da lontano, sarà possibile soggiornare in un'area dedicata ai camper o usufruire delle strutture ricettive locali.