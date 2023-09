Città Studi, ultimi posti per partecipare al corso Somministrazione Alimenti e Bevande ex REC

Sono disponibili ancora pochi posti per partecipare al corso in Somministrazione Alimenti e Bevande (SAB) ex REC che partirà martedì 19 settembre a Città Studi Biella. Sarà il primo corso di questo tipo in presenza post covid che verrà attivato nel territorio biellese.

Lo svolgimento di questo percorso di formazione, obbligatorio per esercitare la professione, prevede una durata di 100 ore (più 4 ore di esame finale) al termine del quale, previo superamento esame presso la Camera di Commercio, i partecipanti riceveranno un attestato abilitante valido sull’intero territorio nazionale.

Infatti, uno dei requisiti fondamentali per avviare, gestire o mantenere un’impresa di tipo alimentare, e per avere la possibilità di operare all’interno del settore della ristorazione, è il conseguimento del corso S.A.B. (Somministrazione Alimenti e Bevande), precedentemente noto come R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio). Per somministrazione di alimenti e bevande si intende il commercio al dettaglio e la manipolazione/trasformazione di prodotti alimentari in particolari aree destinate al servizio, come ristoranti, pizzerie, bar ma anche mini market, negozi alimentari, fast-food, tavole calde, farmasanitarie e negozi che vendono prodotti per l’infanzia, rivenditori di integratori alimentari, rosticcerie, gastronomie, enoteche, alberghi e bed and breakfast.

Il commerciante/ imprenditore è sottoposto a una serie di rigide leggi e normative che deve conoscere e a cui deve attenersi, le quali assicurano il mantenimento degli standard di igiene, sicurezza e qualità invidiatici da tutto il mondo. Per informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare Città Studi ai numeri 015 8551111/37 oppure inviare una mail all’indirizzo formazione.sicurezza@cittastudi.org o consultare il sito: www.cittastudi.org