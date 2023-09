Rivoluzione Ford in Valle d'Aosta: Benvenuti in Ford Nuova Assauto

La Valle d'Aosta è pronta a vivere una nuova era nel mondo dell'automobile con l'arrivo di Ford Nuova Assauto, la nuova e promettente concessionaria Ford che promette di ridisegnare completamente l'esperienza del cliente nel settore automobilistico valdostano. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico, Ford Nuova Assauto si prepara a portare la sua eredità di qualità e affidabilità nel cuore della Valle d'Aosta. Questa è una svolta per l'intera regione, in quanto da luglio di quest'anno si è trasformata nel concessionario ufficiale Ford per l'intera Valle d'Aosta, oltre che per il Canavese, Courgné, il Biellese e la Valsesia. Un passo audace che promette di portare un vento di cambiamento nel panorama automobilistico della zona.

Un Lungo Viaggio Verso l'Eccellenza

Ford Nuova Assauto ha iniziato il suo viaggio come concessionario ufficiale Ford nel Biellese e Valsesia, dove ha consolidato la sua reputazione grazie alla competenza del suo personale e alla dedizione nel fornire un servizio clienti di prim'ordine. Nel 2012, è stata scelta anche come concessionario ufficiale Hyundai per il Biellese e la Valsesia, ampliando ulteriormente la sua offerta per soddisfare le diverse preferenze dei clienti. E a partire dal 2022, ha abbracciato la rivoluzione elettrica diventando concessionario ufficiale MG per il Biellese e la Valsesia.

Una Nuova Avventura ad Aosta

La recente apertura del nuovissimo showroom ad Aosta segna l'inizio di una nuova avventura emozionante per Ford Nuova Assauto. Questa sede è pronta a diventare il punto di riferimento per chiunque cerchi un'autentica esperienza Ford in tutta la Valle d'Aosta. Il showroom è una vetrina di eccellenza, dove i clienti possono immergersi in un mondo di modelli Ford pronti a stupirli. La possibilità di provare le nuove auto Ford su strada fino a 2 giorni permette ai clienti di fare una scelta informata e consapevole.

Modelli Ford per Ogni Gusto

Nello showroom di Ford Nuova Assauto ad Aosta, troverai un’ampia selezione di modelli Ford perfette per ogni tipo di guidatore. Se stai cercando un SUV compatto che unisca stile e praticità, Ford Puma è pronto a farti innamorare. La Ford Fiesta, agilmente scattante, è perfetta per chi desidera un'auto versatile e divertente da guidare. Per coloro che apprezzano il comfort senza compromessi, la Ford Focus sarà la tua compagna ideale. E se l'efficienza è la tua priorità, la Ford Kuga ti stupirà con le sue prestazioni ibride all'avanguardia. Non possiamo dimenticare la spettacolare Ford Mustang Mach-E Elettrica, un'opera d'arte dell'ingegneria elettrica che unisce la potenza leggendaria di Mustang all'ecologia del futuro. Ma non è tutto! Ford Nuova Assauto offre anche una vasta gamma di veicoli commerciali Ford Pro progettati per soddisfare le esigenze delle imprese e dei professionisti. I veicoli commerciali Ford Pro sono sinonimo di affidabilità, capacità di carico e versatilità, ed è possibile esplorare tutte le opzioni disponibili nel nostro showroom. Che tu abbia bisogno di un furgone per il trasporto di merci o di un veicolo commerciale leggero per il tuo business, Ford Nuova Assauto ha la soluzione adatta alle tue esigenze.

Oltre la Vendita: Un Impegno Continuo La dedizione di Ford Nuova Assauto alla soddisfazione del cliente non si ferma alla vendita. Offre un'assistenza post-vendita completa per garantire che l'esperienza con la vostra nuova Ford sia sempre ottimale. Il team di professionisti altamente qualificati utilizza materiali originali e conformi alla casa madre per ogni intervento di manutenzione. Inoltre, grazie alle auto di cortesia, la tua mobilità non sarà mai compromessa. In conclusione, se stai cercando un concessionario Ford ad Aosta che unisca esperienza, passione e un impegno ineguagliabile per il servizio clienti, Ford Nuova Assauto è la scelta ideale. Questa nuova avventura promette di ridefinire l'esperienza dell'acquisto e del possesso automobilistico in Valle d'Aosta, con una vasta gamma di modelli Ford che soddisferanno ogni aspettativa.

Visitate il nuovo showroom in Località Grand Chemin, 78, 11020 Saint Christophe, o il sito internet www.nuovaassauto.com e scopri il mondo emozionante di Ford con Ford Nuova Assauto. La Valle d'Aosta non sarà mai stata così pronta per la rivoluzione Ford.