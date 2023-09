CDS-La tua casa della salute: A Biella una giornata informativa ad accesso libero dedicata alla Medicina Estetica

Mercoledì 13 settembre, dalle ore 11 alle 17, presso il poliambulatorio CDS-Casa della Salute di Biella si svolgerà una giornata informativa ad accesso libero dedicata alla Medicina Estetica, una delle eccellenze dell’azienda genovese.

In questa occasione sarà possibile incontrare la Dott.ssa Tiziana Lazzari ed effettuare con lei colloqui della durata di circa 20 minuti, durante i quali lo specialista individuerà insieme al paziente il percorso più idoneo da intraprendere (in caso di mancata prosecuzione, a seguito del colloquio con lo specialista, per qualsiasi ragione, dell’esecuzione di un trattamento di medicina estetica nessun costo sarà addebitato al paziente). Inoltre, chi lo desidera, potrà prenotare o effettuare direttamente in struttura un trattamento di medicina estetica come, ad esempio, il filler all’acido ialuronico o il peeling all’acido glicolico.

Medico dermatologo e chirurgo estetico, la Dott.ssa Lazzari vanta un’esperienza trentennale nello studio e nella cura della pelle e nell’utilizzo di tecniche laser per il trattamento di patologie e inestetismi. Pioniera nella liposcultura laser e nell’applicazione di tecnologie di ultima generazione, la Dottoressa da sempre affina tecniche di chirurgia estetica con una minor invasività, volte al ringiovanimento del volto e al rimodellamento del corpo, al fine di favorire un benessere fisico e mentale completo. Negli ultimi anni, inoltre, ha approfondito anche l’utilizzo delle nuove tecniche di radiofrequenza per il trattamento della lassità cutanea e della medicina rigenerativa. Presso i centri CDS in Piemonte e Liguria la Dott.ssa Lazzari svolge la libera professione in dermatologia clinica e medicina rigenerativa.

Per prenotare il proprio appuntamento è possibile chiamare il personale CDS al numero 015 9248211 o recarsi direttamente in struttura.

Il centro CDS di Biella si trova a Sandigliano, in via C. Battisti 99 (Strada Trossi) presso THE PLACE luxury outlet ed è dotato di un ampio parcheggio dedicato ai pazienti. Oltre a trattamenti di Medicina Estetica, presso il poliambulatorio è possibile effettuare esami di laboratorio con tempi di refertazione entro le 48 ore, esami di diagnostica per immagini e visite di odontoiatria e specialistiche in differenti ambiti con tempi di attesa brevi e strumentazioni all’avanguardia.

CDS - La tua casa della salute

Fondata nel 2013, CDS è un network di poliambulatori specialistici, diagnostici, odontoiatrici e fisiokinesiterapici, nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire ai cittadini un servizio sanitario di alta qualità e prenotazioni in tempi brevi. La società conta 20 strutture tra Liguria e Piemonte, impiega oltre 300 dipendenti e 300 medici ed eroga ogni anno quasi un milione di prestazioni sanitarie. Dal 2020, CDS è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, che ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società.