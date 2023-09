Valle del torrente Riasco: l'appello di 51 cittadini ai sindaci di sospendere la caccia per ragioni di sicurezza pubblica

Riceviamo e pubblichiamo:

"Spari a pochi metri dalle abitazioni, uomini con fucili pronti all’uso in prossimità delle case, prede e cani da caccia in stato di agitazione vaganti lungo le strade, anche a scorrimento veloce, ripetute violazioni di domicilio e danni alle recinzioni: questi sono solo alcuni dei pericoli che hanno spinto 51 persone, tra cittadini e utenti della Valle del torrente Riasco, a chiedere l’intervento dei Sindaci dei Comuni interessati: Zumaglia, Ternengo, Ronco e Pettinengo.

Sarebbe già la morfologia della vallata, estesa su pochi chilometri, a rendere così pericolosa per l’incolumità pubblica l’attività venatoria in zona. La visibilità, infatti, risulterebbe significativamente compromessa dalla forma conica della valle e dalla presenza di una vegetazione folta e rigogliosa. La scarsa visibilità, unitamente alla limitata estensione del bacino (di circa un paio di chilometri in lunghezza e un chilometro scarso in larghezza) e alla presenza di una moltitudine di abitazioni al suo interno, impedirebbe ai cacciatori - molti dei quali non residenti in zona - di avvedersi per tempo della presenza di persone o edifici nelle vicinanze. La prossimità della valle alla strada provinciale, peraltro, renderebbe assai frequente durante la stagione venatoria il verificarsi di episodi di improvvise invasioni di carreggiata da parte di animali selvatici o di cani da muta in corso di inseguimento. La vallata, inoltre, è attraversata da una fitta rete di sentieri - ampiamente promossi dalle stesse Amministrazioni - con conseguente importante afflusso di famiglie, anche con bambini o animali domestici al seguito, di escursionisti o di sportivi, oltre a boscaioli e pastori , il più delle volte non consapevoli del rischio di trovarsi nel bel mezzo di una battuta di caccia, in quanto spesso non segnalata a tutti gli accessi.

La cittadinanza ha segnalato, dunque, un’attività venatoria che sembra essere sempre più intensa e sregolata, interessata da continue segnalazioni e denunce alle Autorità, anche per fatti di rilevanza penale.

Per queste ragioni, il 28 luglio scorso, dopo solo qualche giorno dedicato alla raccolta delle firme dei conoscenti più vicini, 51 cittadini hanno depositato un’istanza affinché i Sindaci provvedano a sospendere l’attività venatoria in zona, quantomeno fino a quando non sia possibile garantire la sicurezza della cittadinanza e dell’utenza tutta. A tale richiesta, che conta oltre 14 pagine di minuziose descrizioni di spiacevoli episodi, i Sindaci hanno risposto, a fotocopia, con un mero scarico di responsabilità: non avrebbero competenza per fare quanto richiesto, poi: il silenzio.

L’art. 54 Tuel, però, a ben vedere, attribuirebbe loro proprio il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di pericoli per l’incolumità pubblica. I firmatari, non intendono comunque fermarsi, sperano che i Primi Cittadini intervengano al più presto, anche considerato l’imminente inizio della stagione venatoria (17 settembre), e si dicono pronti a procedere ad una più ampia raccolta firme, questa volta non limitata alle persone più vicine. In ogni caso, chiariscono, non si potrà dire che non erano stati avvisati.