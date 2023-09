UNESCO, a Fabriano momento di confronto tra le Città Creative: c'è anche Biella

Si è svolto a Fabriano il Forum internazionale UNESCO “Fabriano Carta è Cultura”, evento articolato in quattro giorni, ricco di iniziative, mostre, conferenze, esposizioni, spettacoli, performance. Fra gli eventi c’è stato un importante momento di confronto fra le Città Creative UNESCO e in particolare fra Alba, Bergamo, Biella, Bologna, Carrara, Como, Milano, Parma, Pesaro, Roma e naturalmente Fabriano insieme anche alle città ospiti Angoulème, Bolzano e Vico Equense, queste ultime candidate per l’Italia.

Al Forum è intervenuta l’assessore alla Regione Marche, Chiara Biondi, che ha riconosciuto, con specifica legge, Fabriano quale ‘Città della carta e della filigrana’, mentre il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, ha dato il benvenuto agli ospiti nel segno dell’Unesco. Tra i temi affrontati nel Forum: il futuro dei centri storici, il modello archivistico di Angoulème, le memorie del mondo, la digitalizzazione dei beni della memoria e la conservazione degli atti.Il convegno è iniziato con l’appello di Francesca Merloni, Goodwill Ambasciatore Unesco, che ha lanciato agli amministratori di tutte le Città Creative l’appello per un maggior sostegno e una miglior tutela delle attività artigianali e commerciali nei centri storici.

La dimensione imprenditoriale rappresenta, insieme al patrimonio storico e artistico, la cultura di ogni città storica ed ogni attività del centro storico che si chiude, accende nella comunità una ‘ferita culturale’. All’appello di Francesca Merloni hanno risposto tutte le Città Creative con proposte concrete e l’assessore Barbara Greggio ha raccontato il progetto che si sta realizzando nella città di Biella, nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio, mirato al rilancio dei negozi sfitti in via Italia con percorsi artistici e con l’apertura di temporary store, progettualità in fase di realizzazione con le associazioni di Ascom, Confesercenti, Cna e Confartigianato.