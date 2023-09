Rotaract Biella e l'inclusione lavorativa giovanile: un impegno costante al servizio della società, VIDEO.

Rotaract è il Club di giovani che operano a livello territoriale e ha lo scopo di proporre iniziative benefiche orientate a un obiettivo ben definito: “Durante il mio mandato – afferma la Presidente in carica, Sabrina Bernardoni – ho perseguito l’obiettivo dell’inclusione lavorativa giovanile e grazie alle progettualità in corso, come la Stracada, intendiamo sovvenzionare stage, formazione, tirocini ed eventi per una raccolta fondi, da destinare ai progetti futuri”.





Una delle numerose iniziative Rotaract è “Progetto Gladiatore, guida per l’inserimento aziendale”, che in collaborazione con il Comune di Biella e Confartigianato, si pone l’obiettivo di reperire aziende a favore dell’inserimento di giovani, nel mondo lavorativo.

Tra gli eventi a favore della raccolta fondi si identificano: la storica “Stracada”, la corsa non competitiva; la vendita delle stelle di Natale; una sfilata benefica in compagnia del noto presentatore biellese, Cristiano Gatti e molte altre manifestazioni, che avranno modo di sensibilizzare e sostenere i diversi ambiti sociali, in costante sviluppo.

La Stracada è lo storico evento Rotaract per eccellenza, che grazie alla promozione dello sport, ai grandi numeri e traguardi conseguiti, offrirà il suo contributo a favore del progetto “Biella Adventure, i giovani con i giovani: imparare divertendosi”. Con la collaborazione dell’assessore Barbara Greggio e le ragazze della consulta Biella Città Alpina, verrà favorita l’inclusione sociale giovanile di bambini e ragazzi, dai 3 ai 14 anni, attraverso sport, socializzazione e la riscoperta del territorio biellese.

Il Progetto Gladiatore inizierà a gennaio 2024 e verrà finanziato dalla vendita delle stelle di Natale, i fondi del Club Rotary Biella e Viverone Lago, Rotary Foundation e numerosi sponsor biellesi.

Diversi altri progetti verranno comunicati in itinere e nel frattempo, vi invitiamo a partecipare alla corsa benefica di sabato 16 settembre.