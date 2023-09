Pistoletto, si rinnova la collaborazione tra Cittadellarte e CNMI nel simbolo del Terzo Paradiso

La collaborazione tra Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Camera Nazionale della Moda Italiana è arrivata al suo undicesimo anno, con lo scopo di condividere, lavorare e valorizzare i principi per una moda più etica e sostenibile. In occasione dei CNMI Sustainable Fashion Awards, in calendario per il 25 settembre e per il secondo anno consecutivo, l'opera di Michelangelo Pistoletto "Il Terzo Paradiso" è l'immagine simbolo di questa iniziativa per i valori intrinseci che esprime.

Il Terzo Paradiso, riconfigurazione del segno matematico dell’infinito, rappresenta la fusione fra il primo e il secondo paradiso: il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura, il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana. Il Terzo Paradiso è la terza fase dell’umanità, che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura e in questa occasione diventa l’emblema della strada da percorrere verso la sostenibilità della moda. Il 20 settembre, dalle ore 11.00 alle 17.00 Cittadellarte Fondazione Pistoletto e CNMI ripropongono la seconda edizione di Fashion for Planet Open Parliament atto II, presso Palazzo Giureconsulti, Sala Parlamentino.

L’evento, aperto al pubblico, darà la possibilità a tutti i partecipanti di portare una dichiarazione, una domanda, una riflessione, una proposta di fronte a questo parlamento convocato dalla Moda e dall’Arte per accogliere una conversazione corale sui diritti della natura. Il progetto nasce in collaborazione con Global Alliance for the Rights of Nature, www.garn.org. La partnership tra Camera della Moda Italiana e Cittadellarte conferma inoltre l’impegno condiviso nell’ambito della formazione per la moda sostenibile, su cui è fondata l’Accademia Unidee di Cittadellarte, che ha istituito il primo corso di laurea triennale in Europa interamente dedicato alla moda sostenibile e che oggi propone i suoi corsi di laurea triennale e master, in collaborazione con la filiera tessile, con brand globali e le Nazioni Unite.

Camera della Moda italiana ha infatti erogato, per il secondo anno consecutivo e per l’anno accademico 2023/24, quattro borse di studio per giovani talenti che desiderano intraprendere un percorso formativo nell’ambito dell’arte e di una moda più etica, sperimentano tecniche, strumenti e metodologie – trasversali a tutte le discipline – necessari per affrontare efficacemente le sfide nei tre ambiti della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica. Per informazioni sulle borse di studio contattare: orientamento@accademiaunidee.it