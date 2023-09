Le associazioni viaggiatori biellesi scrivono a Regione, Amp e Trenitalia: "Servono più treni"

Le associazioni viaggiatori del territorio chiedono un incremento del servizio ferroviario, specie nel fine settimana, attraverso una lettera indirizzata alla Regione nella persona dell'assessore ai Trasporto Marco Gabusi, Amp e Trenitalia.

"In queste ultime settimane riceviamo costantemente molteplici segnalazioni in relazione alla carenza del servizio ferroviario nei fine settimana (sabato e giornate festive) - scrivono Paolo Forno Presidente Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi, il Gruppo Ferrovie Biellesi, Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile, e l' Associazione Viaggiatori Abituali - . La riduzione del servizio ancora in essere nei fine settimana pari al -55% al sabato e -20% festivi rispetto al 2019 – con sole 7 coppie di servizi/giorno e con una produzione di servizi inferiore del 50% rispetto a quanto attualmente in esercizio per tutti gli altri capoluoghi di provincia piemontesi (a riferimento Cuneo con missioni orarie - sia dirette che con cambio- al sabato e biorarie festive), rende decisamente difficoltosi gli spostamenti in ingresso e uscita dal territorio biellese".

Secondo le associazioni si rende ora, non più procrastinabile, un adeguamento del servizio, a fronte dei mutati flussi di utenza. In particolare, necessiterebbe sulle tratte BIELLA SANTHIA / BIELLA NOVARA il Sabato → implementazione servizio da 7 a 10 coppie (migliori collegamenti metà mattina e pomeriggio) - Festivi → implementazione servizio da 7 a 8 coppie (copertura fascia in uscita delle 20/21 per studenti ed ingresso serale verso Biella tra le 21 e le 22".

A preoccupare l'Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi, il Gruppo Ferrovie Biellesi, Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile, e l' Associazione Viaggiatori Abituali è anche l'imminente ripresa delle attività universitarie. "E si parla di tratte - concludono le associazioni - che porteranno ad un notevole aumento del flusso di viaggiatori in particolare alla domenica sera in uscita da Biella ed al sabato mattina in rientro, proprio dove sono tutt’oggi mancanti molteplici collegamenti presenti fino al 2019".