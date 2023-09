Itis di Biella, Badà: "Auguro agli allievi di frequentare la scuola con entusiasmo, serenità e curiosità"

"Auguro agli allievi di frequentare la scuola sempre con entusiasmo, serenità e curiosità, mettendo nei loro zaini insieme ai libri, il desiderio di “sapere” per diventare donne e uomini capaci di costruire con spirito critico e responsabilità il loro progetto di vita", queste le parole di saluto ai suoi studenti del preside Tiziano Badà, ieri lunedì 11 settembre al suo primo giorno come preside nell'istituto più grande del territorio, all'Itis di Biella. Fino a settembre il dirigente aveva ricoperto l'incarico al comprensivo Biella 2, ma nell'istituto di via Rosselli aveva ricoperto per diversi anni il ruolo di docente.

"E' andato tutto bene ieri - commenta il preside - , anche le nomine. Diciamo che abbiamo avuto poco tempo sia io che la mia collega Martinelli al Gae Aulenti per prendere confidenza con la scuola perchè abbiamo preso servizio il 1 settembre, ma è tutto sotto controllo. Gli insegnanti che mancano sono pochi, ieri abbiamo accolto le prime, anche per quanto riguarda i bus sembra essere tutto regolare. Insomma, ancora un attimo di assestamento, e dalla prossima settimana partiremo a pieno ritmo anche con gli orari".