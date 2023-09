Festival dell'Innovazione Scolastica, a Valdobbiadene torna l'istituto di Valdilana-Pettinengo FOTO

L'Istituto Comprensivo di Valdilana-Pettinengo ha partecipato nuovamente, per il terzo anno consecutivo, al Festival nazionale dell'Innovazione scolastica di Valdobbiadene alla sua terza edizione. Tra le venti scuole selezionate, quest'anno c'era anche la scuola media di Pettinengo.

A rappresentare il plesso di Pettinengo erano presenti le insegnanti Stefania Fornaro e Chiara Masiero, insieme al dirigente scolastico Riccardo Ongaretto. Ogni scuola ha avuto 15 minuti di tempo a disposizione per presentare le proprie esperienze in termini di innovazione scolastica. I prestigiosi ospiti della tre giorni sono stati il presidente della Camera di commercio, Mario Pozzo, il presidente INDIRE, Cristina Grieco e, in collegamento video, il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Per Pettinengo, quella a Valdobbiadene, è stata la seconda partecipazione: la scuola era già stata selezionata nel 2022. La piccola scuola di montagna di Pettinengo ha colpito la commissione di valutazione del Festival con un progetto che ha analizzato il paesaggio del presente, del passato e del futuro, alla riscoperta del Territorio e delle proprie radici con uno sguardo al futuro tra tessile e sostenibilità: “Dai calzetti per l'esercito sabaudo agli scrunches”.

La professoressa Fornaro spiega: “ Il nostro progetto ha colpito il pubblico attraverso una narrazione che ha avuto come protagonisti il profumo di castagne, il mactabe, i lupi, le calze, i maglioni lavorati ai ferri e i tessitori per riscoprire il senso di comunità spazzato via dalla nostra era digitale, così come la diffusione della nostra idea di rilanciare il tessile in un'ottica sostenibile, promuovendo la slow fashion ha incuriosito molto i presenti!” La professoressa prosegue: “La nostra intenzione era quella di trovare un'idea sia per ripopolare le zone di montagna sia per tutelare il nostro paesaggio, provando a riscoprire “il senso del luogo” e creare una comunità, come lo era per i nostri avi ed esportare delle buone pratiche! Abbiamo deciso di ripartire dal tessile, organizzando a scuola uno “Swap party”. Gli studenti hanno dato nuova vita ai vestiti che indossano, non solo riciclandoli, ma anche ricavando, da vecchi indumenti, degli“scrunches” e delle borse. Successivamente, abbiamo organizzato una sfilata di moda presso Villa Piazzo, chiedendo la collaborazione dell'associazione locale, Pace e futuro; abbiamo coinvolto importanti aziende e negozi del Territorio, che ci hanno prestato i loro capi d'abbigliamento per permetterci di diffondere la nostra idea: abbiamo promosso la moda lenta con lo stesso zelo con cui i nostri avi creavano “calzetti” e “majun”!”.

“È andata molto bene- conclude la professoressa- siamo molto contente di aver partecipato. È stato molto gratificante poterci confrontare con altre realtà scolastiche e prendere ispirazione, per questo valuto l'esperienza molto positivamente e speriamo di aver contribuito nel nostro piccolo a diffondere innovazione.”