Cultura, enogastronomia, outdoor: tutto sold out a Biella e dintorni

Se nella settimana di Bolle di Malto i biellesi avevano dato buona prova di sé frequentando le molteplici iniziative presenti sul territorio, anche nel fine settimana appena trascorso la partecipazione popolare ha raggiunto vette e traguardi impensati per le nostre latitudini. Siamo forse cambiati? Abbiamo cominciato a diventare meno orsi e a confrontarci con i nostri simili ?

La cronaca, che spesso siamo abituati a leggere, anche recentemente, direbbe il contrario e non stiamo parlando solo dell’apertura/chiusura del Ponte della Tangenziale, ma anche dei mille e più rivoli della cronaca del mattinale delle forze dell’ordine. I biellesi alla fine sono meno complicati di quello che sembra, amano la natura che li circonda e prendono letteralmente d’assalto Oropa e la Fiera di San Bartolomeo, desiderano gustare piatti etnici al Mercato delle Regioni di contorno ai Giardini Zumaglini, si fanno cullare dalle qualità organolettiche dei vini della collina che insiste nei dintorni di Gattinara e della sua celeberrima festa.

Insomma enogastronomia, outdoor e cultura come sempre la fanno da padrone per questa prova di maturità espressa da parte degli autoctoni biellesi, di cui il sottoscritto fa parte. Presto ancora per dire se la tradizione riservata riprenderà il sopravvento ma sono fiducioso, in fin dei conti la contaminazione con altre parti del Piemonte potrebbe aver dato i suoi frutti unitamente a diverse esperienze maturate sul territorio. Il che mi stimola il ricordo di quello che scriveva James Joyce “La vita è come un’eco; se non ti piace quello che ti rimanda devi cambiare il messaggio che invii”.

Vuoi vedere che i biellesi sono assidui lettori dell’Ulisse di Joyce. La riprova sabato prossimo.