ASL Biella, arriva Carlo Ignazio Cattaneo: ecco chi è il nuovo direttore di Psichiatria

A seguito del conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria dell’ASL di Biella, avvenuto verso metà luglio, il Dott. Carlo Ignazio Cattaneo prenderà servizio da lunedì 18 settembre prossimo. Il Dott. Cattaneo, 46 anni, proviene dall’Asl di Novara dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Struttura Semplice del Centro di Salute Mentale di Borgomanero.

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale dove ha conseguito anche la Specializzazione in Psichiatria nel 2006, nel 2018 il Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e nello stesso anno il Master di II livello in Medicina delle Dipendenze presso l’Università di Pisa. Ha al suo attivo numerose docenze e pubblicazioni anche in ambito internazionale.

«Ho avuto modo di incontrare per la prima volta i colleghi del Centro di Salute Mentale e del reparto SPDC dell'ASL di Biella. Per me costituiscono un punto di riferimento fondamentale per avviare insieme un percorso, basato sulla collaborazione e sul costante confronto professionale. – ha così dichiarato il Dott. Cattaneo – Parlando di temi che saranno oggetto di sviluppo, un primo obiettivo sarà quello di implementare servizi in grado di rispondere meglio alle attuali esigenze e che negli ultimi anni nell'ambito della disciplina di Psichiatria sono andate incontro ad un progressivo cambiamento».

Ha poi aggiunto il Neo Direttore: «Un esempio è quello del disagio giovanile che spesso si accompagna all'uso di sostanze e che vede la collaborazione con il SerD e la Neuropsichiatria Infantile: i percorsi di cura di questi giovani utenti vanno costruiti al fine di mantenere la traiettoria esistenziale degli stessi e vanno ritagliati e costruiti “fuori” dai servizi. Innovare i servizi al fine di avvicinarci al mondo dei giovani per rispondere meglio alle loro esigenze in questo momento sarà certamente tra i temi prioritari che porteremo avanti. È infatti importante sapere che la diagnosi precoce dei disturbi dell'umore nei giovani è fondamentale. Purtroppo l'esordio delle sindromi psichiatriche è diventato più precoce, proprio in relazione all'assunzione di sostanze. Stiamo parlando di ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Il problema di queste sindromi è che non regrediscono quando cessa l'assunzione, ma purtroppo permangono e richiedono di essere diagnosticate e seguite tempestivamente. Ho assunto da tempo l'incarico come Referente Regionale delle ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) e dei disturbi del Neuro-Sviluppo. Il mio auspicio è che la Psichiatria di Biella possa diventare un centro di riferimento in questo campo».

Il Dott. Cattaneo anche fatto riferimento ad un tema particolarmente sentito nel Biellese, «In riferimento al tema dell'invecchiamento della popolazione è altrettanto centrale il tema della PsicoGeriatria: la collaborazione con i servizi di geriatria e di neurologia permetterà una migliore valutazione integrata delle anomalie del comportamento e delle sindromi psichiatriche talora associate ai processi neuroinvolutivi ed una risposta più specifica e precisa alle richieste di questa particolare popolazione di utenti».