Back to Cancello, organizzatori: “Superate aspettative, prossimo anno faremo entrare più persone”

L'evento Back to cancello ha superato le aspettative dello scorso anno ed entra nella sfera degli eventi biellesi più frequentati dal pubblico. La serata è stata una vera esplosione di musica e divertimento. Il dj set è stato curato nei minimi dettagli, la scelta azzeccata di partire con i classici degli anni 70-80 ha creato un’armonia con i vari generi musicali che si sono susseguiti.

L'atmosfera in piazza era elettrizzante anche grazie ai 2 dj ospiti Max Gabber e Andrea Vertigo che sono riusciti a coinvolgere il pubblico con le migliori hit del genere house music. Non c'era un solo brano che non facesse scatenare la folla, si passava dagli inni eurodance proposti dallo zio Peter come "What Is Love" di Haddaway e "Rhythm Is a Dancer" dei SNAP!, ai classici della musica italiana come "L'Amour Toujours" di Gigi D'Agostino, fino alla musica elettronica proposta in chiusura da Micro dj.La seconda edizione di "Back to Cancello" ha confermato ancora una volta che la musica è in grado di unire le persone, creando un'atmosfera di festa e divertimento.

"Ho avuto il piacere di partecipare a una serata davvero spettacolare in piazza con musica dance degli anni '90" o "È stata un'esperienza che mi ha riportato indietro nel tempo, facendomi rivivere le emozioni di quegli anni d'oro della musica dance" sono tra i commenti di alcuni partecipanti. Ma non sono mancati i messaggi di lamentele agli organizzatori, soprattutto riferiti alla lunghe code che si sono formate all'ingresso una volta raggiunta la capienza massima, ampiamente pubblicizzata, di 1000 persone consentite nella piazza.

Su questo ultimo punto, l'organizzazione dichiara sulla pagina social dell'evento: "Ci scusiamo con tutti coloro che non hanno potuto partecipare all'evento. Essendoci in concomitanza un altro evento di forte richiamo in piazza Vittorio Veneto, aggiunto alla problematica di raggiungere comodamente piazza Cisterna a causa della chiusura della funicolare, abbiamo pensato che l'afflusso sarebbe stato inferiore allo scorso anno. Ci siamo sbagliati, e per la prossima edizione chiederemo agli organi competenti di aumentare il numero di partecipanti”.