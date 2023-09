A Biella le Giornate Europee del Patrimonio 2023

Tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa: visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura italiani ed europei.

Il tema di questa edizione è Patrimonio InVita e per l’occasione, domenica 24 settembre, il Museo del Territorio Biellese e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, VCO e Vercelli, in collaborazione con CoopCulture, propongono l’iniziativa “Per il tuo Bene”, un percorso all’interno delle sale museali che riporterà in vita un reperto recentemente restaurato e mai esposto al pubblico. Un bene archeologico salvato grazie alla concessione in prestito di un altro reperto presente in museo.

L’intento è di raccontare al grande pubblico i passaggi che permettono alle istituzioni museali di far vivere il patrimonio culturale attraverso i beni stessi. Guidati dal conservatore archeologo del Museo del Territorio Biellese Angela Deodato e dal funzionario della Soprintendenza Nadia Botalla Buscaglia, visitatrici e visitatori scopriranno come funzionano i prestiti che portano i beni in altri musei, facendo la conoscenza di due oggetti che fanno parte delle collezioni archeologiche.

Alla solennità dei Troni in marmo, dedicati alle vicende di divinità romane affiancate da solerti Amorini della tradizione classica, si aggiungerà la scoperta della funzionalità e del misterico valore promozionale dei bicchieri greci, con la raffigurazione della civetta di Atena, la dea guerriera tra le più importanti del pantheon ellenico.

Appuntamento a domenica 24 settembre, dalle 16.30 alle 18, al Museo del Territorio Biellese