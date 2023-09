Completamente a fuoco una casa a Locato FOTO e VIDEO

Sono in corso in questo momento, alle 22, le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato in una casa a Locato, nel bosco, che le fiamme stanno completamente divorando. In salvo i cani della proprietà ma già distrutto l'edificio e l'attrezzatura. Il luogo non è agevole da raggiungere con mezzi grandi e i Vigili del Fuoco stanno lavorando velocemente per contenere le fiamme e per evitare che l'incendio si propaghi nel bosco. Anche i volontari AIB in supporto per il rifornimento d'acqua con mezzi piccoli. Sul posto presenti anche i Carabinieri

Seguiranno aggiornamenti