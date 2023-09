Vigliano festeggia le sue centenarie

Grande festa giovedì 7 settembre alla Casa di Riposo Comotto di Vigliano Biellese per i 100 anni compiuti dalle signore Elvira Fagnola e Velia Destro.Un compleanno speciale al quale hanno partecipato il sindaco Cristina Vazzoler e l’assessore Elena Ottino, che si sono congratulate con le festeggiate, portando i saluti di tutta l’amministrazione comunale per il traguardo orgogliosamente raggiunto, omaggiandole con fiori e pergamena.

“Con grande piacere abbiamo trascorso il pomeriggio in casa di riposo – commenta Vazzoler – con ospiti e parenti, in un clima festoso. La signora Elvira ha ricordato alcuni momenti salienti del passato, fra cui la fucilazione presso la chiesa di San Cassiano a Biella, avvenuta nel 1943: un ricordo indelebile dal momento che, proprio grazie al suo aiuto, uno dei condannati a morte è riuscito a scappare mettendosi così in salvo. La signora Destro, originaria di Rovigo, è la secondogenita di ben tredici fratelli, quattro dei quali in vita. Ricorda la fatica con cui, fin da giovanissima ha lavorato come contadina, prima, e come operaia, dopo. Fra alti e bassi, le due signore hanno fatto fronte a tante difficoltà ed ora trascorrono giorni sereni in casa di riposo. A loro e a tutti i nostri anziani, il saluto più caro ed un affettuoso augurio.”