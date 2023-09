"Progetto adolescenza" del Lions Club, due giornate di formazione per i docenti, FOTO

Favorire un sereno rapporto con se stessi, con i compagni, la famiglia e la comunità, e nello stesso tempo prevenire il disagio giovanile, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti a rischio causati dall'uso di alcol, droghe e altre forme di violenza: questi gli obiettivi del Progetto Adolescenza del Lions Quest Italia, il corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado che, suddiviso in due giornate, si è svolto nei giorni scorsi presso l'Aula Magna della Scuola Media di Vigliano Biellese.

Il corso, organizzato dal Lions Biella Bugella Civitas e in particolare dalla socia ed ex insegnante Fausta Bolengo con il patrocinio del Comune di Biella, ha avuto come formatori le socie Paola Vigliano e Marina Federici, certificate e abilitate dal Lions Clubs International Foundation. All'inaugurazione del corso erano presenti, oltre al Dirigente scolastico dell'Istituto, Enrico Martinelli e al Dirigente scolastico Raffaella Miori, capofila nel progetto, l'assessore all'istruzione di Vigliano Elena Ottino, e il Governatore distrettuale Lions Michele Giannone, il quale ha sottolineato la stretta attualità del Progetto Adolescenza , ideato per aiutare i giovani a crescere con la fiducia in se stessi e a rappresentare al meglio la nostra società in futuro.

I docenti che hanno seguito il Progetto Adolescenza avranno ora i mezzi più idonei per utilizzare, nel corso dell'intero anno scolastico, una efficace e innovativa metodologia educativa basata sul SEL ( Social Emotional Learning) in grado di favorire il benessere dei giovani nella delicata fase del loro percorso di crescita.

Il Lions Quest International è da molti anni un corso di formazione per docenti, in continua evoluzione, riconosciuto dall'OMS, dall'UNESCO, dall'UNDOC e in Italia dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), diffuso in più di 105 paesi del mondo con il coinvolgimento di più di 30 milioni di studenti.