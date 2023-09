Graglia in festa al rifugio Alpe Pianetti per i 10 anni, targhe di ringraziamento agli Alpini, FOTO Stefano Socco

Ritrovo al rifugio Alpe Pianetti per gli Alpini di Graglia a 10 anni dall'inaugurazione. Per l'occasione, sono state consegnate ieri le targhe di ringraziamento alle penne nere nelle mani del capogruppo Guido Rocchi (alla guida da 54 anni, sicuramente un record) per l'impegno a favore della comunità.

In più sono stati insigniti del riconoscimento gli Alpini Guido Simonetti e Pietro La Cognata per l'opera svolta nella fila della Protezione Civile. Hanno sempre collaborato con il Comune durante l'emergenza Covid, con la distribuzione di mascherine e l'assistenza agli anziani. Inoltre, hanno preso parte alle missioni di aiuto e assistenza in Emilia Romagna e in Turchia.

Si è poi tenuta la Santa Messa, officiata dal rettore del Santuario di Graglia, don Eugenio Zampa. Al termine, foto di rito, distribuzione della polenta concia e pranzo condiviso al rifugio. Presenti anche i sindaci di Camburzano, Graglia e Muzzano.