Cavaglià in festa per il Palio dei Rioni, sfilata in paese e giochi in compagnia (foto di Roberto Canova)

Cavaglià in festa per l'edizione 2023 del Palio dei Rioni, la manifestazione che ogni anno colora e anima le vie del paese. Come da tradizione, ha avuto luogo l'investitura della nuova Cabaliate e la classica sfilata per i borghi della cittadina. Presente anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mosè Brizi.

In seguito, giochi e attività di gruppo hanno scandito le ore del pomeriggio, con i rioni in gara per la vittoria finale. Alla fine, la Stazione si è aggiudicata la vittoria finale, con il punteggio totale di 30, seguita a ruota da Monte Maggiore (24), Calliano (22), San Rocco (19) e Roncale (16).