A Mottalciata una festa a sorpresa per la maestra Flo', FOTO

Lo scorso sabato 9 Settembre , l'Oratorio di Mottalciata ha ospitato una festa insolita e particolare. Sullo striscione appeso alla parete si leggeva " GRAZIE MAESTRA FLO'! ", l'ospite d'onore infatti è stata la maestra di un gruppo nutrito di Ex allievi della Scuola Elementare di Mottalciata (quando ancora si chiamava così, la Scuola Primaria) .

La maestra Flo', al secolo Florenza Sappino , classe 1938, diplomatasi nel 1956 all'Istituto Rosa Stampa di Vercelli , dopo alcuni anni di supplenza , aveva iniziato la sua carriera di insegnante proprio nella scuola del suo paese natio, dove avrebbe educato, generazioni di bambini, fino al raggiungimento della meritata pensione nel 1994 . Sabato , quegli stessi bambini , nati tra la fine degli anni '50 e la fine degli anni '70 , che avevano avuto come maestra unica per tutti e 5 gli anni proprio la maestra Sappino , hanno voluto manifestarle la loro gratitudine ed il loro affetto con una festa a sorpresa.

Per tutti i partecipanti è stato un vero tuffo nel passato , un momento di ritrovo prezioso con persone che in alcuni casi non si vedevano da decenni, una testimonianza di riconoscenza verso chi li aveva accompagnati e guidati nel cammino verso l'età adulta....