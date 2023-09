Gaglianico, al via l'intervento di efficientamento energetico sul Municipio

“Grazie ad un bando PNRR in cui sono stati finanziati circa 212.000 € + IVA – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Mazzali - sta terminando in questi giorni un importante intervento di efficientamento energetico al Municipio, sono stati sostituiti tutti i 90 serramenti esistenti (risalenti agli anni ’80) in alluminio senza taglio termico con dei nuovi, più performanti, in legno e doppio vetro; questo permetterà, anche grazie al notevole spessore della muratura dell’edificio, un miglioramento del confort abitativo ed un risparmio energetico, in quanto diminuiranno di molto le dispersioni termiche, sia in estate e soprattutto in inverno. Questo è solo l’ultimo di tanti lavori fatti sulla struttura in questi anni, a partire dalla tinteggiatura interna, dal rifacimento dei pavimenti nell’ala che ospiita gli uffici della Polizia Locale e Uffico Tecnico, per finire con il rinnovamento della Sala Consiglio e dell’Auditorium. Tutti interventi volti a mantenere nelle migliori condizioni un edificio che ha un grande valore storico per il nostro comune, costruito nei primi anni del ‘900, viene destino a Scuola dell’Infanzia e Primaria da Carlo Trossi, per poi essere trasformato in Casa Comunale intorno agli anni ’80.”