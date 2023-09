L'8 settembre a Casapinta, alla presenza dei consiglieri della Sezione A.N.A. di Biella Ugo Carta Fornon e Guerrino Cavasin, e con la partecipazione di un numero cospicuo di soci Alpini, si è proceduto alla elezione del Capo Gruppo nella persona di Marco Zago non nuovo a questo incarico.

A Marco i migliori auguri per l’incarico e al dimissionario Simone un grazie per il lavoro svolto in questi anni.