Mongrando, test sul sistema IT-alert con la popolazione

Il comune di Mongrando informa che il giorno 14 settembre, intorno alle ore 12, verrà inviato a tutti i possessori di smartphone da parte dei fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale, un messaggio di prova (TEST), accompagnato da un suono ben riconoscibile e differente dalle classiche suonerie, che indicherà come mittente IT-alert.

L’obiettivo è far conoscere alla popolazione il sistema IT-alert, ovvero un nuovo sistema di allarme pubblico che il Dipartimento di Protezione Civile sta testando e che entrerà in funzione in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti raggiungendo gli abitanti dei territori interessati.