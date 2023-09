Gare in tutta Italia e nel mondo per i colori di Valdigne Triathlon FOTO

Ancora un lungo weekend sportivo per gli atleti del team verde-turchese-oro. A Monastir (Tunisia) nell’Africa Triathlon Cup, gara positiva con i colori azzurri per Carlotta Bonacina che ha chiuso con un ottimo 4° posto. In Germania a Hannover si è disputata l’ultima tappa della Bundesliga tedesca, bel piazzamento per la giovane italo-elvetica Letizia Martinelli, 13^ al traguardo in una gara dall’alto livello tecnico, sfortunato Nicolò Ragazzo, che a causa di problemi di trasporto aereo, ha gareggiato privo del suo materiale tecnico (bici, muta ecc…).

Nonostante le indubbie difficoltà ha chiuso con una positiva 28° posizione. A Lavarone, domenica 4 settembre nel Tri Sprint, grandi soddisfazioni per i colori di Valdigne Triathlon, al femminile vittoria e oro per una solida Francesca Crestani e bronzo assoluto per la promettente reggiana Matilde Salati. Al maschile 10° posto assoluto e bronzo tra gli S1 per Giacomo Mazzolin, buona prova per i torinesi Enea Demarchi (6° tra gli Junior) e Filippo Gai con la splendida vittoria tra gli YB.

A Porlezza (CO) nel Triathlon Sprint, 10° posto assoluto per il novarese Nicolò Fontana (argento tra gli S1), ancora un podio con l’oro tra gli M4 per il biellese Stefano Massa. A Cremona, sempre domenica 3 settembre, nel classico Triathlon Sprint, belle soddisfazioni pe i valdostani Andrea Pirana (4° M2) e Alberto Boldrini (bronzo tra gli M3). Ora gli Atleti di Valdigne Triathlon sono attesi dai prossimi appuntamenti sportivi dei mesi di settembre e ottobre.