Funakoshi 1976 riprende la stagione con l’en plein nel ranking nazionale

Il Team FUNAKOSHI 1976 è pronto a cominciare la 48a stagione sportiva con molti buoni propositi! Nel mese di settembre saranno riattivati tutti i corsi di avviamento al Karate, di perfezionamento e di specializzazione agonistica. Saranno aperti a tutte le fasce d’età, a partire dai 4 anni e fino a... non c’è limite d’età: la particolarità di questa affascinante disciplina sportiva è anche quella di poter essere praticata sempre e per sempre. Per adesioni e informazioni si può visitare il sito www.funakoshicandelo.com o telefonare al n° 3391786700.

Il sodalizio candelese, fondato nel 1976, ha ricevuto in questi giorni il resoconto dei risultati ottenuti nella scorsa stagione dagli atleti del settore giovanile: tutti presenti nel Ranking Nazionale FIJLKAM che selezionerà i partecipanti ai prossimi Campionati Europei di TBLISI e ai Campionati Mondiali che si svolgeranno in Italia nel 2024. Un “en plein” che evidenzia l’eccellente lavoro svolto dal Maestro Rovatti, da sempre particolarmente attento al settore giovanile, che ha reso un’impresa impossibile un obiettivo realizzabile: determinazione, perseveranza, responsabilità, rigore, impegno, sono le parole magiche alla base di questo massimo risultato. Da segnalare che in ogni categoria in cui gli Atleti “Funakoshi 1976” hanno gareggiato e concorso al Ranking Nazionale, si sono piazzati al 1° posto tra gli atleti della provincia.

Ed ecco i protagonisti con il piazzamento nello specifico Ranking: Carlo Gozzi (Juniores 55 kg.) 15° Word Championship, 21° European Championship, 1° in regione; Christian Spilinga (Cadetti 52 kg.) 24° Word Championship, 25° European Championship, 1° in regione; Francesco Salussolia (Cadetti 70 kg.) 29° European Championship, 44° Word Championship, 1° in regione; Stefano Sasso (Juniores 61 kg.) 47° Word Championship, 48° European Championship, 3° in regione; Luca Zaramella (Under 21 60 kg.) 51° European Championship, 2° in regione; Davide Nuccio (Juniores 55 kg.) 55° Word Championship, 55° European Championship, 4° in regione; Giovanni Garrione (Cadetti 57 kg.) 80° European Championship, 2° in Regione. Il primo impegno della nuova stagione sarà sabato prossimo a Leinì per la “classica” Internazionale TURIN CUP.