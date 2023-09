A Oropa si apre la stagione agonistica del tennistavolo giovanile targato Splendor

In un atmosfera ancora estiva, è andato in scena a Oropa, organizzato da ASD Oropa Outdoor con l'aiuto dell'ASD Splendor 1922, un minitorneo fra i giovani atleti della società cossatese: un primo antipasto per servire la nuova stagione agonistica che inizierà con i primi allenamenti martedì 12 settembre.

Erick Marangone ha conquistato il primo posto sconfiggendo in finale un ottimo Tommaso Zoppello. Terzo posto in classifica per Mattia Zoppello. A seguire un avvincente torneo baraonda con ragazzi genitori e tecnici che si sono sfidati senza esclusioni di colpi. Vittoria alla coppia Erick Marangone/ Tommaso Zoppello che la spuntano su Martino Bidese/Marco Ruffanello.