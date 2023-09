Dopo il Monviso la Lega di Biella si prepara per Pontida

Dopo la tradizionale Festa della Lega al Monviso, svoltasi sabato scorso con temi principali l’autonomia e la montagna - posta al centro dell’azione del governo regionale e nazionale con importanti risorse destinate alla sua valorizzazione - la Lega di Biella si prepara ora allo storico raduno di Pontida del prossimo fine settimana con un autobus gratuito che partirà da Biella.

Sabato al Pian della Regina di Crissolo, assieme al Capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, si è ricordato come "la Lega, partito né di destra né di sinistra, è nata per dare voce e autonomia ai nostri territori, sottorappresentati per anni, attraverso la realizzazione di uno Stato Federale. Tornare ai piedi del Monviso una volta all'anno serve a ricordarcelo e a ricordarlo: la realizzazione dell’autonomia è l'applicazione di ciò che la Costituzione già prevede con un percorso parlamentare iniziato da oltre 20 anni, figlio di quei sentimenti federalisti storici rappresentati anche dalle idee di Cattaneo, Salvemini, Chanoux, Miglio".

Il Monviso apre come di consueto dal 1996 al prossimo appuntamento sul pratone di Pontida per domenica 17 settembre. Oltre a poter ascoltare direttamente dai Ministri la azioni del Governo, facendo un primo bilancio dei risultati raggiunti e ponendo i prossimi obiettivi, sarà l’occasione per presentare il programma della Lega per essere protagonista anche in Europa, in una auspicata Europa delle Piccole Patrie. Per la Lega, Pontida è un momento comunitario, una giornata non solo di festa ma soprattutto di politica, per lanciare le prossime battaglie identitarie, per dettare e dettagliare l'agenda Lega di Governo. L’autobus partirà da Biella alle ore 8 e sarà gratuito. Chiunque intenda partecipare può prenotarsi telefonando al numero 3356275590.