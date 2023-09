Strategie di marketing per il franchising: la proposta di Franchising Strategy

Franchising Strategy, azienda leader nel settore del marketing per franchising, si occupa di supportare i propri clienti nella creazione di un business di affiliazione commerciale redditizio. Adottare le migliori strategie di marketing per franchising è infatti il primo passo per dare vita ad una collaborazione proficua: scopriamo qual è la proposta offerta da Franchising Strategy e il metodo innovativo con cui assicura il successo delle reti di affiliazione.

A cosa serve il marketing per franchising

Il franchising è un modello di collaborazione commerciale in cui il franchisor, o affiliante, trasmette i propri valori, le proprie qualità e le strategie di lavoro al franchisee, ovvero l’affiliato. È fondamentale che il franchisor condivida appieno l’identità del brand con l’affiliato, in modo che le singole attività si presentino come centri coordinati e coerenti, riuniti dallo stesso marchio.

Affinché questo sistema di collaborazione funzioni al meglio, è fondamentale implementare delle strategie di marketing specifiche, capaci di adattarsi alle precise esigenze del brand. Proprio per questo motivo, Franchising Strategy offre soluzioni innovative e personalizzate per supportare i franchisor e i franchisee nel raggiungimento dei propri obiettivi di business, unendo competenze ed una pluridecennale esperienza nello sviluppo di piani di comunicazione per franchising che abbraccino il piano nazionale e le esigenze di local marketing dei singoli esercizi commerciali.

Soltanto attraverso delle strategie di marketing efficaci è possibile attirare i clienti, fidelizzarli e differenziarsi dalla concorrenza: Franchising Strategy fornisce gli strumenti necessari per promuovere in modo efficace i propri prodotti o servizi, aumentando la visibilità del marchio e creando una relazione duratura con la clientela. Non solo. Coordinando diversi team, interni ed esterni al franchising, Franchising Strategy si pone anche come connection manager, ovvero come figura che fa da ponte tra i diversi attori di un piano di marketing per franchising, andando a definire direttive, procedure e organizzazione di tutte le attività di comunicazione interna ed esterna del franchisee. “Risolvono problemi organizzativi tra franchisor e franchisee e non solo, in un mondo dove il franchising e le sue dinamiche sono poco comprese” dicono alcuni dei brand con cui collaborano.

Il metodo di Franchising Strategy

Franchising Strategy lavora a stretto contatto con i suoi clienti per comprendere a fondo l’identità della marca, i suoi valori fondamentali e il posizionamento del marchio sul mercato, al fine di creare delle strategie di marketing mirate ed efficaci e renderle operative

Il metodo utilizzato da Franchising Strategy si articola in diverse fasi, ognuna delle quali rappresenta un passaggio fondamentale per poter raggiungere al meglio i propri obiettivi di business:

analisi di scalabilità e di mercato : il primo step si basa sull’analisi della scalabilità e di mercato, fondamentale per comprendere se il brand può avere successo anche al di fuori del proprio territorio di origine ;

brand : il secondo passaggio riguarda esclusivamente il marchio e la sua cura. L’identità del brand rappresenta una priorità per chiunque desideri avviare o sviluppare una rete di franchising;

trovare affiliati (B2B) : per sviluppare il franchising è necessario trovare degli affiliati a cui proporre un sistema testato, affidabile e funzionante, accompagnato da numeri accattivanti;

cliente finale (B2C) : una volta individuati i franchisee, è necessario supportarli nel raggiungimento dei clienti . Questi ultimi, attratti dal marchio, rappresentano il vero flusso di guadagno per l’intera rete di franchising;

marketing interno : l’ultimo step, spesso trascurato, riguarda l'importanza della strategia di marketing interno, che favorisce una collaborazione adeguata tra franchisor e franchisee.

L’approccio adottato da Franchising Strategy consente di sviluppare un piano coerente e completo, adatto alle esigenze specifiche delle diverse reti di affiliati. L’applicazione di questo metodo rigoroso permette a Franchising Strategy di garantire ai propri clienti un supporto stabile, duraturo ed efficiente, sia come marketing manager pro tempore in caso di mancanza di uno specifico ufficio o di sviluppo del business da zero, sia come supporto formativo e consulenza a reparti già esistenti o che si stanno sviluppando.

La filosofia di Franchising Strategy

La filosofia di Franchising Strategy si basa sulla promozione del franchising etico: l'azienda si impegna a diffondere i valori che rendono un franchising sano, vincente e affidabile per potenziali investitori.

In Franchising Strategy, inoltre, l’approccio al problem solving è pratico: da come si sviluppa un piano social dalla casa madre al franchisee, a come si organizzano le promozioni nazionali, locali e su ecommerce, fino a come coinvolgere gli affiliati in una convention, organizzando percorsi di formazione e strutturando Academy aziendali. Franchising Strategy sa mettere in pratica ciò che serve e renderlo operativo, per chi ha una struttura multisede.

Franchisolophy rappresenta il loro impegno nella diffusione della cultura dello sviluppo in rete non solo in Italia, ma anche a livello internazionale: questo progetto coinvolge giornalisti, commercialisti, consulenti, franchisor e franchisee che condividono le loro esperienze e raccontano la propria visione del franchising, esponendo la propria “franchisolophy”.

Franchising Strategy si pone quindi come un punto di riferimento per coloro che desiderano avvicinarsi o rafforzare la propria rete di affiliazione commerciale in modo etico, responsabile e informato, offrendo strumenti, risorse e supporto per il successo e la crescita del franchise.