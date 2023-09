Dal Nord Ovest - Legna a fuoco nella notte

Incendio di materiale legnoso, sabato notte, nella zona degli orti di via Donizetti, al rione Concordia. Intorno alle 22,40, due squadre della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute presso per la segnalazione di un principio d'incendio. Il personale si è occupato di spegnere il rogo che interessava materiale legnoso accatastato, e successivamente di bonificare l'area attraverso l'applicazione di liquido schiumogeno. Sul posto personale Polizia di Stato per le indagini del caso.