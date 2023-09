Non sarebbe in gravi condizioni di salute ma è in attesa di prognosi l’uomo di 88 anni, residente nel capoluogo, rimasto investito da un’auto, in prossimità di piazza Falcone, a Biella. Alla guida una donna di 63 anni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 15.20 di ieri, 9 settembre. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per l’assistenza del caso all’anziano rimasto cosciente. Poi è stato ricoverato in ospedale per le cure del caso.