A Biella i giochi da tavolo e i cosplayer sono protagonisti con Gnomicon (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Giochi da tavolo, cosplayer, stand espositivi nella centralissima via Italia di Biella. Tutto questo ha saputo coniugare Gnomicon, l'evento in programma nel pomeriggio odierno, organizzato da Dadogiallo Club e daConfesercenti del Biellese, con il coinvolgimento di più realtà territoriali come gli Scacchi Club, L'Alchimista Cafè, Il Folletto, Sereno Giocattoli.

L'obiettivo? Far conoscere il mondo dei giochi da tavolo (e di ruolo) e i fumetti. La manifestazione ha sicuramente incuriosito i tanti biellesi di passaggio nel centro del capoluogo.