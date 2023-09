“E' stato asfaltato il marciapiede di viale Al Lido che non garantiva più le condizioni di sicurezza per i pedoni”. A scriverlo, sui social, il sindaco di Viverone Renzo Carisio.

E aggiunge: “Opera non definitiva, in attesa di un piano di interventi che comprenda, oltre al rifacimento dell'illuminazione di parte del lungo lago, anche una definitiva sistemazione di tutto il viale nell'ottica di un piano di interventi con Enerbit non appena potremo approvare la relativa convenzione”.